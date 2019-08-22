Сирійця, який вбив німця у Хемніці, що призвело до протестів, засудили майже на 10 років

Німецький суд визнав 24-річного сирійця винним у вбивстві 35-річного німця у місті Хемніц, засудивши його до 9,5 року позбавлення волі.

Про це повідомляє "Європейська правда з посиланням на Spiegel.

Суд визнав доведеним, що саме сирієць Алаа С. завдав громадянину Німеччини смертельні удари ножем після сварки на міському святі майже рік тому.

З міркувань безпеки засідання судової палати проходило у Дрездені.

В ніч на 26 серпня минулого року у місті Хемніц двоє молодих людей з Сирії та Іраку після словесної перепалки завдали 35-річному німцю кількох поранень, від яких той згодом помер у лікарні. Ще двоє чоловіків отримали важкі травми.

Вбивство спричинило великий резонанс у місті та Німеччині загалом. Після вбивства у Хемніці пройшли масові акції прибічників правих поглядів та їхніх противників. Відбувалися також напади праворадикалів на іноземців.