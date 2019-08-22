Сирийца, который убил немца в Хемнице, что привело к протестам, осудили почти на 10 лет

Немецкий суд признал 24-летнего сирийца виновным в убийстве 35-летнего немца в городе Хемниц, приговорив его к 9,5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает "Европейская правда со ссылкой на Spiegel.

Суд счел доказанным, что именно сириец Алаа С. нанес гражданину Германии смертельные удары ножом после ссоры на городском празднике почти год назад.

По соображениям безопасности заседания судебной палаты проходило в Дрездене.

В ночь на 26 августа прошлого года в городе Хемниц двое молодых людей из Сирии и Ирака после словесной перепалки нанесли 35-летнему немцу нескольких ранений, от которых тот впоследствии скончался в больнице. Еще двое мужчин получили тяжелые травмы.

Убийство вызвало большой резонанс в городе и Германии в целом. После убийства в Хемнице прошли массовые акции сторонников правых взглядов и их противников. Происходили также нападения праворадикалов на иностранцев.