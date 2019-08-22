Словенія зводить додаткові паркани на кордоні, щоб стримати приплив мігрантів

Словенія розпочала роботу над зведенням додаткового паркану уздовж її південної кордону з Хорватією, завдяки якому вона має на меті запобігти зростанню кількості мігрантів, які незаконно в'їжджають у країну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Поліція Словенії зареєструвала 7,415 нелегальних мігрантів за перші сім місяців цього року, що на 56% більше порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Минулого місяця уряд підписав контракт із сербською фірмою Legi-SGS про встановлення 40-кілометрового паркану на кордоні з Хорватією. Після завершення цієї ділянки загальна довжина паркану складе 219 кілометрів і охопить майже третину словенського кордону з Хорватією. Загальний сухопутний і морський кордон Словенії становить 1370 км.

"Паркан буде тимчасово зведений в районах, де необхідно запобігти незаконному перетину державного кордону та гарантувати безпеку людей та їхнього майна", - заявила речниця міністерства внутрішніх справ.

Точний план та місце зведення огорожі не будуть оприлюднені.

Словенія вперше почала споруджувати прикордонний паркан під час міграційної кризи 2015 року, коли за півроку через країну пройшло близько півмільйона нелегальних мігрантів.

Цей новий паркан висотою близько 2,5 метрів споруджується на березі річки Колпа, що проходить між Словенією та Хорватією.

Влітку Словенія розмістила більше поліції і армію на "зеленому" кордоні з Хорватією після збільшення потоку мігрантів.

Кордон між Словенією та Італією з 1 липня почали контролювати змішані словенсько-італійські поліцейські патрулі.

Пізніше Любляна надіслала армійців на кордон із Італією для допомоги поліції у протидії нелегальній міграції.