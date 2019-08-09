У Словенії виник скандал через "сільську варту" на кордоні з Хорватією
Міністерство внутрішніх справ Словенії, реагуючи на лист правозахисників, виступило проти діяльності так званої "сільської варти" - парамілітарних організацій, які почали патрулювання у регіоні Біла Країна на кордоні Словенії та Хорватії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTVslo.
Активісти згадали про "Штирійську гвардію" та "Сільську варту", які заявляють, що протидіють перетину кордону нелегалами.
"Уряд та поліція обізнані з конституційним правом особи на об'єднання, але лише в тій мірі, в якій таке об'єднання не втручається у завдання, які можуть виконувати лише офіційні органи, або що діяльність осіб у межах таких об'єднань не становить планування, підготовки, організації чи здійснення правопорушень", - заявили в МВС.
Міністерство пообіцяло стежити за всіма подібними об’єднаннями та вживати відповідних заходів у разі необхідності. В МВС зауважили, що в межах закону для захисту державного кордону поліцейські можуть користуватися допомогою громадян, проте "що стосується так званих сільських охоронців, ми не можемо говорити про таку співпрацю".
Влітку Словенія розмістила більше поліції і армію на "зеленому" кордоні з Хорватією після збільшення потоку мігрантів.
Цьогоріч у Словенії заарештували 5000 нелегальних мігрантів, половину з яких повернули до Хорватії, а також затримали близько 130 торговців людьми.
Кордон між Словенією та Італією з 1 липня почали контролювати змішані словенсько-італійські поліцейські патрулі.
Пізніше Любляна надіслала армійців на кордон із Італією для допомоги поліції у протидії нелегальній міграції.