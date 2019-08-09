У Словенії виник скандал через "сільську варту" на кордоні з Хорватією

Міністерство внутрішніх справ Словенії, реагуючи на лист правозахисників, виступило проти діяльності так званої "сільської варти" - парамілітарних організацій, які почали патрулювання у регіоні Біла Країна на кордоні Словенії та Хорватії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTVslo.

Активісти згадали про "Штирійську гвардію" та "Сільську варту", які заявляють, що протидіють перетину кордону нелегалами.

"Уряд та поліція обізнані з конституційним правом особи на об'єднання, але лише в тій мірі, в якій таке об'єднання не втручається у завдання, які можуть виконувати лише офіційні органи, або що діяльність осіб у межах таких об'єднань не становить планування, підготовки, організації чи здійснення правопорушень", - заявили в МВС.

Міністерство пообіцяло стежити за всіма подібними об’єднаннями та вживати відповідних заходів у разі необхідності. В МВС зауважили, що в межах закону для захисту державного кордону поліцейські можуть користуватися допомогою громадян, проте "що стосується так званих сільських охоронців, ми не можемо говорити про таку співпрацю".

"Сільська варта" MMC RTV SLO

Влітку Словенія розмістила більше поліції і армію на "зеленому" кордоні з Хорватією після збільшення потоку мігрантів.

Цьогоріч у Словенії заарештували 5000 нелегальних мігрантів, половину з яких повернули до Хорватії, а також затримали близько 130 торговців людьми.

Кордон між Словенією та Італією з 1 липня почали контролювати змішані словенсько-італійські поліцейські патрулі.

Пізніше Любляна надіслала армійців на кордон із Італією для допомоги поліції у протидії нелегальній міграції.