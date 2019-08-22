Премьер Британии закинул ногу на стол на переговорах с Макроном в Париже

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в Париж в четверг сел в мягкое кресло в Елисейском дворце и положил ногу на небольшой столик между ним и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Джонсон, несмотря на острую тему своих переговоров с президентом Франции - Brexit, пытался вести себя спокойно.

ap

Неформальное поведение британского лидера может стать новой нормой в зачастую напряженном мире дипломатии, говорится в материале.

В конце концов, Макрон сам сжал бедро президента Дональда Трампа во время встречи в Париже в ноябре.

Позже Елисейский назвал встречу в четверг "всеобъемлющей" и "конструктивной".

Джонсон хочет пересмотреть соглашение, заключенное его предшественницей Терезой Мэй с лидерами остальных 27 стран ЕС. В то же время он обещает, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября, c соглашением или без.