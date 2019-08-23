В Республіканській партії представили футболки з Гренландією у складі США

Національний республіканський комітет конгресу (NRCC), який займається збором коштів для партії, представив футболки із зображенням карти США, до якої віднесли також данський острів Гренландію

Про це повідомляє "Європейська правда".

NRCC почав кампанію зі збору коштів із закликом "підтримати президента Трампа та його зусилля допомогти Америці рости". Донорам, які пожертвують більше за $25, обіцяють футболку з обмеженого випуску, на якій Гренландію зображено 51 штатом США.

The @NRCC is fundraising with a t-shirt of a US map that includes Greenland: "Support President Trump and his efforts to help America grow!" pic.twitter.com/v1k0hjB5e5 — Casey Tolan (@caseytolan) August 22, 2019

Інтерес президента США до купівлі Гренландії переріс у міжнародну суперечку після того, як тиждень тому про нього повідомило видання Wall Street Journal. І Данія, і Гренландія категорично заперечили можливість продажу острова.

Трамп вирішив не здійснювати візит до скандинавської країни на початку вересня через небажання Данії обговорювати продаж Гренландії.

За даними джерел, Трамп хотів запропонувати уряду Данії виплати в розмірі $600 млн на рік за передачу автономії Гренландії.