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В Республіканській партії представили футболки з Гренландією у складі США

П'ятниця, 23 серпня 2019, 11:27

Національний республіканський комітет конгресу (NRCC), який займається збором коштів для партії, представив футболки із зображенням карти США, до якої віднесли також данський острів Гренландію

Про це повідомляє "Європейська правда".

NRCC почав кампанію зі збору коштів із закликом "підтримати президента Трампа та його зусилля допомогти Америці рости". Донорам, які пожертвують більше за $25, обіцяють футболку з обмеженого випуску, на якій Гренландію зображено 51 штатом США.

Інтерес президента США до купівлі Гренландії переріс у міжнародну суперечку після того, як тиждень тому про нього повідомило видання Wall Street Journal. І Данія, і Гренландія категорично заперечили можливість продажу острова.

Трамп вирішив не здійснювати візит до скандинавської країни на початку вересня через небажання Данії обговорювати продаж Гренландії.

За даними джерел, Трамп хотів запропонувати уряду Данії виплати в розмірі $600 млн на рік за передачу автономії Гренландії.

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