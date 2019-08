В Республіканській партії представили футболки з Гренландією у складі США

Національний республіканський комітет конгресу (NRCC), який займається збором коштів для партії, представив футболки із зображенням карти США, до якої віднесли також данський острів Гренландію

Про це повідомляє "Європейська правда".

NRCC почав кампанію зі збору коштів із закликом "підтримати президента Трампа та його зусилля допомогти Америці рости". Донорам, які пожертвують більше за $25, обіцяють футболку з обмеженого випуску, на якій Гренландію зображено 51 штатом США.

The @NRCC is fundraising with a t-shirt of a US map that includes Greenland: "Support President Trump and his efforts to help America grow!" pic.twitter.com/v1k0hjB5e5