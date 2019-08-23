Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

От ударов молний в польских Татрах погибли четыре человека, более 150 пострадали

"Грубый жест" премьера Британии оказался шутливым ответом Макрону

Сайт Кремля исказил слова Макрона о свободных выборах

Зеленский созвонился с Туском перед саммитом G7






В Республиканской партии представили футболки с Гренландией в составе США

Пятница, 23 августа 2019, 11:27

Национальный республиканский комитет конгресса (NRCC), который занимается сбором средств для партии, представил футболки с изображением карты США, к которой отнесли также датский остров Гренландию

Об этом сообщает "Европейская правда".

NRCC начал кампанию по сбору средств с призывом "поддержать президента Трампа и его усилия помочь Америке расти". Донорам, которые пожертвуют более $25, обещают футболку из ограниченного выпуска, на которой Гренландию изображено 51 штатом США.

Интерес президента США к покупке Гренландии перерос в международный спор после того, как неделю назад о нем сообщило издание Wall Street Journal. И Дания, и Гренландия категорически отрицали возможность продажи острова.

Трамп решил не совершать визит в скандинавскую страну в начале сентября из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии.

По данным источников, Трамп хотел предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за передачу автономии Гренландии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Дания
powered by lun.ua