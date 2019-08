В Республиканской партии представили футболки с Гренландией в составе США

Национальный республиканский комитет конгресса (NRCC), который занимается сбором средств для партии, представил футболки с изображением карты США, к которой отнесли также датский остров Гренландию

Об этом сообщает "Европейская правда".

NRCC начал кампанию по сбору средств с призывом "поддержать президента Трампа и его усилия помочь Америке расти". Донорам, которые пожертвуют более $25, обещают футболку из ограниченного выпуска, на которой Гренландию изображено 51 штатом США.

The @NRCC is fundraising with a t-shirt of a US map that includes Greenland: "Support President Trump and his efforts to help America grow!" pic.twitter.com/v1k0hjB5e5