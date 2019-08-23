У прокуратуру Латвії передали справу найманця, що воював за "Л/ДНР"
Служба держбезпеки Латвії передала в прокуратуру матеріали кримінальної справи відносно жителя Латвії, якого підозрюють у протиправній участі в конфлікті на сході України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.
Спецслужба просить прокуратуру почати кримінальне переслідування даної особи.
Кримінальний процес було розпочато в серпні 2016 року.
Згідно з неофіційною інформацією, підозрюваним може бути затриманий в тому ж місяці латвієць з міста Мадона.
На даний момент Служба держбезпеки вважає, що зібрано достатньо доказів того, що у вересні 2014 року підозрюваний поїхав на схід України, де вступив до лав збройного угруповання, яке воювало проти Збройних сил України.
Справу передано в прокуратуру Ризького окружного суду.