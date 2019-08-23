В прокуратуру Латвии передали дело наемника, воевавшего за "Л/ДНР"
Служба госбезопасности Латвии передала в прокуратуру материалы уголовного дела в отношении жителя Латвии, которого подозревают в противоправном участии в конфликте на востоке Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.
Спецслужба просит прокуратуру начать уголовное преследование данного лица.
Уголовный процесс был начат в августе 2016 года.
Согласно неофициальной информации, подозреваемым может быть задержанный в том же месяце латвиец из города Мадона.
На данный момент Служба госбезопасности считает, что собрано достаточно доказательств того, что в сентябре 2014 года подозреваемый уехал на восток Украины, где вступил в ряды вооруженной группировки, воевавшей против Вооруженных сил Украины.
Дело передано в прокуратуру Рижского окружного суда.