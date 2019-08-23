Місто у Німеччині пообіцяло 1 млн євро за докази, що його не існує

Німецьке місто Білефельд, розташоване у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, запропонувало виплатити 1 мільйон євро тому, хто зуміє надати докази його неіснування.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Spiegel Online.

"Якщо ви зможете довести, що Білефельд справді не існує, виграєте мільйон євро", - йдеться на сайті, створеному маркетинговим відділом міста спеціально для жартівливої піар-кампанії.

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Сайт розповідає про появу так званої "Білефельдської змови" 25 років тому, коли у місті виникла конспіративна теорія. Вона почалася в 1994 році з публікації в юзнеті студента Ахіма Гельда, який написав: "Білефельд? Такого не існує". Жарт зародився на вечірці в Кілі, де ніхто не чув про місто Білефельд, з якого приїхав один із гостей.

Публікація Гельда стала дуже популярною в Німеччині і вірусно поширювалася з прийдешнім інтернет-бумом. З того часу місто, в якому проживає понад 300 тисяч осіб, боролося з репутацією такого, що "не існує".

У 2012 році навіть канцлерка Ангела Меркель згадувала про жарт. Виступаючи в Берліні, вона сказала, що відвідувала Білефельд, тож "так, він існує".

Умови конкурсу, у якому обіцяють мільйон євро за перемогу, прості: німці повинні надіслати до 5 вересня докази (зображення, відео чи текст), що міста не існує.

"Перлини вашої мудрості повинні бути незаперечними… Тепер нам час повеселитися", - зазначили організатори.