Город в Германии пообещал 1 млн евро за доказательства, что его не существует

Немецкий город Билефельд, расположенный в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, предложил выплатить 1 млн евро тому, кто сумеет предоставить доказательства его несуществования.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Spiegel Online.

"Если вы сможете доказать, что Билефельда действительно не существует, выиграете миллион евро", - говорится на сайте, созданном маркетинговым отделом города специально для шутливой пиар-кампании.

Сайт рассказывает о появлении так называемого "Билефельдского заговора" 25 лет назад, когда в городе возникла конспиративная теория. Она началась в 1994 году с публикации в юзнете студента Ахима Гельда, который написал: "Билефельд? Такого не существует". Шутка зародился на вечеринке в Киле, где никто не слышал о городе Билефельд, из которого приехал один из гостей.

Публикация Гельда стала очень популярной в Германии и вирусно распространялась с наступающим интернет-бумом. С тех пор город, в котором проживает более 300 тысяч человек, боролся с репутацией "несуществующего".

В 2012 году даже канцлер Ангела Меркель упоминала о шутке. Выступая в Берлине, она сказала, что посещала Билефельд, поэтому "да, он существует".

Условия конкурса, в котором обещают миллион евро за победу, просты: немцы должны прислать до 5 сентября доказательства (изображения, видео или текст), что города не существует.

"Жемчужины вашей мудрости должны быть неоспоримыми... Теперь нам пришла пора повеселиться", - отметили организаторы.