Каллас: ЄС вестиме супутниковий моніторинг припинення вогню у разі перемирʼя в Україні

У рамках гарантій безпеки Україні від Європейського Союзу після укладення перемирʼя на війні з Росією, Супутниковий центр ЄС може здійснювати моніторинг припинення вогню.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас після засідання Ради ЄС з питань безпеки 12 травня.

ЄС пропонує моніторинг припинення вогню за допомогою супутників як одну з гарантій безпеки Україні після укладення мирної угоди з РФ.

Ми просуваємо нашу роботу над безпековими гарантіями ЄС для України, коли буде перемир'я. Це включає посилення Супутникового центру ЄС, щоб він також міг надавати підтримку для моніторингу припинення вогню", – заявила Каллас.

Вона додала, що європейські супутники також можуть "відстежувати тіньовий флот Росії та допомагати запобігати обходу санкцій".

"Міністри також обговорили модернізацію двох навчальних центрів для українських військових, і я дякую тим державам-членам, які вже надали фінансування для цього", – повідомила головна дипломатка ЄС.

"Європейська правда" вже повідомляла про плани ЄС зі встановлення супутникового моніторингу припинення вогню в Україні з посиланням на власні джерела.

Наразі йдеться про "чотири стовпи" гарантій безпеки від Євросоюзу Україні.