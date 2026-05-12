Каунас з осені прийме перших дітей військових німецької бригади, розгорнутої у Литві

Литовське місто Каунас з осені 2027 року очікує перші родини німецьких військовослужбовців з бригади, яку розгортають у Литві.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

За планами, перші діти з родин військовослужбовців німецької бригади у Литві почнуть навчання у передбаченій для них школі вже з осені 2026 року навчального року.

"Каунас готується забезпечувати освітні потреби німецьких дітей та створює всю необхідну інфраструктуру для того, щоб німецькі військові, розміщені у нашій країні і дбають про нашу безпеку, почувалися як вдома", – зазначила керівниця міського департаменту освіти Она Гуцевічєне.

У межах приготувань, серед іншого, шукають викладачів з гарним рівнем володіння німецькою, є вже 13 кандидатів.

Першочергово облаштовують усе необхідне для дошкільних груп, ця робота має завершитися навіть до літа.

Нагадаємо, німецька механізована бригада почала чергування у Литві з травня 2025 року. Початковий склад німецької бригади прибув ще за рік до того – у квітні 2024 року.

Литва й Німеччина підписали угоду, що фіналізує усі деталі розміщення німецької бригади – у тому числі щодо проживання їхніх родин і доступу до освіти для дітей.