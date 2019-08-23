Ирландия угрожает заблокировать торговое соглашение, если Бразилия не защитит Амазонию

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар пригрозил голосовать против торгового соглашения между ЕС и торговым блоком Южной Америки "Меркосур", если Бразилия, где лесные пожары продолжают опустошать тропический лес Амазонии, не будет выполнять свои экологические обязательства.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Euractive.

Переговоры по соглашению между ЕС и блоком Южной Америки "Меркосур", в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла, длились 20 лет.

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Отвечая на беспокойство по поводу огромных пожаров в тропических лесах Амазонии, Варадкар отметил, что "не исключено, что Ирландия проголосует за соглашение о свободной торговле между ЕС и блоком "Меркосур", если Бразилия не выполнит своих экологических обязательств".

Ультраправого президента Бразилии Жаира Болсонару обвиняют в поощрении лесорубов к поджогам и недостаточном использовании ресурсов для борьбы с пожарами. Болсонару в свою очередь обвинил экологические группы в поджогах с целью дискредитации страны.

Районы тропических лесов обычно поджигают, чтобы расчистить место для фермерских хозяйств, особенно для скотоводов. В рамках соглашения "Меркосур" экспортеры говядины получат выгоду от годовой квоты в 99 000 тонн, которая будет облагаться по низкому тарифу 7,5%.

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Накануне встречи G7 в Биаррице в эти выходные президент Франции Макрон раскритиковал бразильские власти за бездействие. Он сказал: "Наш дом в огне. В прямом смысле. Амазония, легкие нашей планеты, которая производит 20% нашего кислорода, пылает". Макрон предложил обсудить эту тему на встрече G7.

Согласно текущему графику, голосование Европейского совета по соглашению состоится примерно через два года после дальнейшей доработки и перевода на все официальные языки ЕС.

"В течение двух лет мы будем внимательно следить за экологическими действиями Бразилии", - предупредил Варадкар.