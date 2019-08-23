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Німеччина: СДПН зрівнялася з ультраправими в опитуваннях

П'ятниця, 23 серпня 2019, 15:54

Підтримка виборцями лівоцентристських соціал-демократів Німеччини (СДПН) з минулого тижня зросла на два відсоткових пункти, досягнувши 14%. Такий же рівень підтримки має антиімігрантська "Альтернатива для Німеччини" (AfD). 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За результатами щотижневого опитування, проведеного компанією Infratest dimap, підтримка СДПН зросла до 14% з 12% минулого тижня.

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Консервативний альянс Християнських демократів (ХДС) канцлерки Ангели Меркель та баварський Християнсько-соціальний союз (ХСС) отримав підтримку виборців на рівні 26% (без змін від попереднього тижня), тоді як у "Зелених" - 25%, що на 1 бал менше порівняно з минулим тижнем.

У опитуванні, проведеному 20-21 серпня, взяли участь 1063 виборців. Похибка становить між 1,4 та 3,1 процентними пунктами.

Нагадаємо, міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц балотуватиметься в керівництво соціал-демократів з Кларою Гейвіц з колишнього комуністичного сходу країни.

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