Германия: СДПГ сравнялась с ультраправыми в опросах

Поддержка избирателями левоцентристских социал-демократов Германии (СДПГ) с прошлой недели выросла на два процентных пункта, достигнув 14%. Такой же уровень поддержки имеет антииммигрантская "Альтернатива для Германии" (AfD).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По результатам еженедельного опроса, проведенного компанией Infratest dimap, поддержка СДПГ выросла до 14% с 12% на прошлой неделе.

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Консервативный альянс Христианских демократов (ХДС) канцлера Ангелы Меркель и баварский Христианско-социальный союз (ХСС) получил поддержку избирателей на уровне 26% (без изменений от предыдущей недели), тогда как у "Зеленых" - 25%, что на 1 балл меньше по сравнению с прошлой неделей.

В опросе, проведенном 20-21 августа, приняли участие 1063 избирателя. Погрешность составляет между 1,4 и 3,1 процентных пункта.

Напомним, министр финансов Германии Олаф Шольц будет баллотироваться в руководство социал-демократов с Кларой Гейвиц с бывшего коммунистического востока страны.