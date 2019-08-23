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Американські дипломати і волонтери привітали українців віршем Ліни Костенко

П'ятниця, 23 серпня 2019, 16:51

Американські дипломати і волонтери Корпусу миру привітали українців з Днем незалежності віршем української поетеси Ліни Костенко.

Відеоролик з привітанням розміщений на каналі посольства США у Києві у YouTube.

Зазначається, що дипломати і волонтери записали вірш на відео під час своїх подорожей до різних куточків України – на схід і захід, північ і південь.

"Дякуючи гурту BRUTTO, декілька років тому цей вірш перетворився на прекрасну пісню, і наш пресатташе Рей Кастілло не міг не заграти та не заспівати її. Ми насолоджувалися красою України, так само, як і кожним рядком вірша та кожною нотою пісні", - розповіли у посольстві.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, провідні британські політики та аналітики привітали народ України напередодні 28-ї річниці Незалежності України.

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