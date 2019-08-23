Американские дипломаты и волонтеры поздравили украинцев стихотворением Лины Костенко
Американские дипломаты и волонтеры Корпуса мира поздравили украинцев с Днем независимости стихотворением украинской поэтессы Лины Костенко.
Видеоролик с приветствием размещен на канале посольства США в Киеве в YouTube.
Отмечается, что дипломаты и волонтеры записали стихотворение на видео во время своих путешествий в разные уголки Украины - на восток и запад, север и юг.
"Благодаря группе BRUTTO, несколько лет назад этот стих превратился в прекрасную песню, и наш пресс-атташе Рэй Кастилло не мог не сыграть и не спеть ее. Мы наслаждались красотой Украины, так же, как и каждой строчкой стихотворения и каждой нотой песни", - рассказали в посольстве.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ведущие британские политики и аналитики поздравили народ Украины накануне 28-й годовщины Независимости Украины.