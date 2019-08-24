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Урядова криза у Чехії: соціал-демократи залишаються в коаліції

Субота, 24 серпня 2019, 12:59

Лише 11 із 42 членів президії чеської соціал-демократичної партії проголосували за вихід з урядової коаліції.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на iDnes, рішення про вихід з коаліції не підтримав жоден представник керівництва партії.

Втім, як зазначається, утримався перший заступник голови партії Роман Ондерка.

Ініціатива про вихід з коаліції була винесена партійним відділенням у Південній Моравії у відповідь на відмову президенат Мілоша Земана призначити нового міністра культури, посади, яка відноситься до квоти соціал-демократів.

Це рішення вже спричинило урядову кризу у країні. Наразі Земан лише підписав звільнення попереднього міністра  Антоніна Станека. Разом із тим у партії погодилися відмовитися від заблокованої Земаном кандидатури Міхала Шмарди, висунувши на цю посаду кандидатуру  ексміністра закордонних справ Любомира Заоралека.

Разом із тим соціал-демократи підтримали ініціативу конституційного позову проти президента Мілоша Земана. Втім, для її проходження необхідно набрати 120 із 200 депутатських голосів, що робить таку ініціативу малоймовірною.

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Чехія Земан
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