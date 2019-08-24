Правительственный кризис в Чехии: социал-демократы остаются в коалиции
Лишь 11 из 42 членов президиума чешской социал-демократической партии проголосовали за выход из правительственной коалиции.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDnes, решение о выходе из коалиции не поддержал ни один представитель руководства партии.
Впрочем, как отмечается, воздержался первый заместитель председателя партии Роман Ондерка.
Инициатива о выходе из коалиции было вынесено партийным отделением в Южной Моравии в ответ на отказ президенат Милоша Земана назначить нового министра культуры, должности, которая относится к квоте социал-демократов.
Это решение уже вызвало правительственный кризис в стране. Сейчас Земан только подписал увольнение предыдущего министра Антонина Станека. Вместе с тем в партии согласились отказаться от заблокированной Земаном кандидатуры Михала Шмарды, выдвинув на эту должность кандидатуру эксминистр иностранных дел Любомира Заоралека.
Вместе с тем социал-демократы поддержали инициативу конституционного иска против президента Милоша Земана. Впрочем, для ее прохождения необходимо набрать 120 из 200 депутатских голосов, что делает такую инициативу маловероятной.