Королева Британії поскаржилась на Трампа, що пошкодив її улюблену галявину - ЗМІ

Британська королева поскаржилась прем’єру Австралії на президента США Дональта Трампа, чий вертоліт пошкодив її улюблену галявину перед Букінгемським палацом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

"Можливо, він прагнув купити великі простори Гренландії, але, якщо досвід королеви щось значить, Дональду Трампу не можна довіряти і клапоть газону" - зазначає видання.

Під час свого державного візиту цього літа американський президент наполіг на тому, щоб двічі за один день прилетіти в Букінгемський палац на вертольоті, який приземлявся на галявині і пошкодив траву.

На наступний день після візиту Трампа в палац королева виказала своє занепокоєння з приводу стану галявини Скотту Моррісону, прем'єр-міністру Австралії, який також прибув у Британію на відзначення річниці висадки союзників у Європі в червні.

Читайте також Трамп зустрівся з королевою Британії

Джерело, близьке до Моррісона, розповіло: "Він вийшов з літака і відправився прямо до палацу, щоб побачити королеву, а вона повела його в сад і сказала: "Погляньте на мою галявину – вона зіпсована". Зазначається, що сказано це було напів жартома.

Повідомляється, що від тепла двигунів вертольота трава висохла, а його колеса пошкодили дерен.

Вважається, що ця ділянка галявини є для королеви улюбленою – вона часто там гуляє з собаками, коли буває у Букінгемському палаці.

Варто зазначити, що коли попередник Трампа Барак Обама мав прибути до Віндзорського замку на святкування 90-річчя королеви, Єлизавета ІІ відхилила запит на приземлення на подвір'ї шести його вертольотів, щоб уникнути пошкодження газона.