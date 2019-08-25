Королева Британии пожаловалась на Трампа, повредившего ее любимую лужайку - СМИ

Британская королева пожаловалась премьеру Австралии на президента США Дональта Трампа, чей вертолет повредил ее любимую лужайку перед Букингемским дворцом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

"Возможно, он стремился купить большие просторы Гренландии, но, если опыт королевы что-то значит, Дональду Трампу нельзя доверять и лоскут газона" - отмечает издание.

Во время своего государственного визита этим летом американский президент настоял на том, чтобы дважды за один день прилететь в Букингемский дворец на вертолете, который приземлялся на поляне и повредил траву.

На следующий день после визита Трампа в дворец королева выразила свое беспокойство по поводу состояния поляны Скотту Моррисону, премьер-министру Австралии, который также прибыл в Британию на праздновании годовщины высадки союзников в Европе в июне.

Источник, близкий к Моррисона, рассказал: "Он вышел из самолета и отправился прямо во дворец, чтобы увидеть королеву, а она повела его в сад и сказала: "Взгляните на мою лужайку – она испорчена". Отмечается, что сказано это было полушутя.

Сообщается, что от тепла двигателей вертолета трава высохла, а его колеса повредили слой дерна.

Считается, что этот участок поляны является для королевы любимым – она часто там гуляет с собаками, когда бывает в Букингемском дворце.

Стоит отметить, что когда предшественник Трампа Барак Обама должен был прибыть в Виндзорский замок на празднование 90-летия королевы, Елизавета II отклонила запрос на приземление на дворе его шести вертолетов, чтобы избежать повреждения газона.