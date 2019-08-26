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Лидеры G7 обсуждают Иран и стремятся к прорыву в экономике

Понедельник, 26 августа 2019, 10:37

Лидеры стран G7 завершают саммит, где царит напряженность из-за торговой политики США и неожиданного визита главного дипломата Ирана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Президент США Дональд Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон завершат трехдневный саммит общей пресс-конференцией в понедельник.

Но сначала лидеры Группы семи богатых демократий - США, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Канада и Италия - проводят ряд встреч по вопросам изменения климата, цифровых преобразований, проблем мировой экономики.

Макрон пригласил на саммит иранского министра иностранных дел, надеясь добиться прорыва в мировой напряженности из-за ядерной программы Ирана.

По данным СМИ, во время ужина на официальном открытии саммита Трамп настаивал, что для обсуждения вопросов Ирана, КНДР и Сирии необходимо присутствие президента РФ.

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Иран G7 (группа семи)
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