Путін звільнив посла Росії у Британії

Посол Росії у Великій Британії Александр Яковенко звільнений з посади. Відповідний указ підписав президент Владімір Путін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал правової інформації РФ.

Причиною відходу Яковенка з посади стала "звичайна ротація голів диппредставництв", казав прессекретар російського президента Дмитрій Пєсков.

Водночас російські ЗМІ зазначали, що Яковенко залишить посаду через ускладнення відносин між двома країнами, зокрема, на тлі застосування хімічної зброї у британському Солсбері, після чого 23 російських дипломати були змушені покинути країну.

Тимчасовим повіреним у справах РФ призначили радника-посланника Івана Володіна.



