Путін звільнив посла Росії у Британії
Понеділок, 26 серпня 2019, 13:24
Посол Росії у Великій Британії Александр Яковенко звільнений з посади. Відповідний указ підписав президент Владімір Путін.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал правової інформації РФ.
Причиною відходу Яковенка з посади стала "звичайна ротація голів диппредставництв", казав прессекретар російського президента Дмитрій Пєсков.
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Водночас російські ЗМІ зазначали, що Яковенко залишить посаду через ускладнення відносин між двома країнами, зокрема, на тлі застосування хімічної зброї у британському Солсбері, після чого 23 російських дипломати були змушені покинути країну.
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