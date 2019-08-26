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Путін звільнив посла Росії у Британії

Понеділок, 26 серпня 2019, 13:24

Посол Росії у Великій Британії Александр Яковенко звільнений з посади. Відповідний указ підписав президент Владімір Путін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал правової інформації РФ.

Причиною відходу Яковенка з посади стала "звичайна ротація голів диппредставництв", казав прессекретар російського президента Дмитрій Пєсков.

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Водночас російські ЗМІ зазначали, що Яковенко залишить посаду через ускладнення відносин між двома країнами, зокрема, на тлі застосування хімічної зброї у британському Солсбері, після чого 23 російських дипломати були змушені покинути країну.

Тимчасовим повіреним у справах РФ призначили радника-посланника Івана Володіна.

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Путін Велика Британія
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