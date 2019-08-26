Путин уволил посла России в Великобритании
Понедельник, 26 августа 2019, 13:24
Посол России в Великобритании Александр Яковенко уволен с должности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал правовой информации РФ.
Причиной ухода Яковенко от должности стала "обычная ротация председателей диппредставительств", говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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В то же время российские СМИ отмечали, что Яковенко покинет пост из-за осложнения отношений между двумя странами, в частности, на фоне применения химического оружия в британском Солсбери, после чего 23 российских дипломата были вынуждены покинуть страну.
Временным поверенным в делах РФ назнен советник-посланник Иван Володин.
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