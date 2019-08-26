Сербія назвала таємним контракт на отримання російських танків
Міністерство оборони Сербії повідомило, що контракт на отримання 30 танків від Росії є конфіденційним, і деталі передбачуваної пожертви не можуть бути оприлюднені без згоди Москви.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.
"Ми не в змозі надати будь-яку інформацію та відповіді на запитання, оскільки запитувані дані є таємними даними, а це означає, що вони передані Республіці Сербія із зобов'язанням зберігати їх в таємниці", - сказали в Міністерстві.
"Відповідні органи вчасно повідомлять громадськість про деталі цього юридичного правочину, настільки, наскільки це відповідає договору, який був укладений за згодою іншої договірної сторони та в тій мірі інформування, яка може бути розкрита", - додали у відомстві.
Інформація про передачу танків вперше з'явилася в липні, коли посол Сербії в Москві заявив, що Румунія порушує Конвенцію про судноплавство по Дунаю, не дозволяючи перевозити військову техніку річкою.
Посол зазначив, що на вантажі перебувало 30 модернізованих танків Т-72 та 30 бронетанкових бойових машин БРДМ-2, які, за його словами, Росія пожертвувала Сербії кілька років тому.
10 БРДМ-2 все ж доставили літаком, незважаючи на те, що Румунія відмовила у транзиті через Дунай у зв'язку з міжнародними санкціями проти Москви за її дії в Україні.
На Заході є побоювання, що Росія може підштовхнути Сербію до чергової війни, особливо проти колишньої провінції Косово, яка проголосила незалежність 2008 року.