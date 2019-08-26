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Сербия подпишет соглашение с возглавляемым Россией ЕЭС

Понедельник, 26 августа 2019, 15:15

Сербские чиновники заявляют, что Белград подпишет соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, которое может навредить усилиям балканской страны по вступлению в Европейский союз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Ожидается, что соглашение между Сербией и ЕЭС будет подписано 25 октября, заявили у президента Сербии Александара Вучича.

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Заявление появилось в понедельник после встречи Вучича с российским послом Александром Боцан-Харченко, который заявил, что соглашение предоставит Сербии доступ к рынку в 180 млн человек.

В состав ЕЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

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