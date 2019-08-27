G7 договорилась о фонде в $20 млн для спасения лесов Амазонии

Лидеры государств "Группы семи" договорились учредить фонд в размере 20 млн долларов для помощи в борьбе с пожарами в тропических лесах Амазонии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом в понедельник на пресс-конференции заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы видим, что происходит в Амазонии, и мы хотели бы иметь возможность ответить. Амазония - это легкие планеты, и последствия для нее ужасны", - сказал Макрон рядом с президентом Чили Себастьяном Пиньерой.

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Инициатива прежде всего будет направлена ​​на то, чтобы помочь странам, где горят леса Амазонии, бороться с пожарами. В дальнейшем она будет реализована в сотрудничестве с пострадавшими странами с целью способствовать восстановлению лесов и другим проектам - при сохранении суверенитета каждой страны, сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что есть надежда начать аналогичную инициативу со странами Африки.

По словам Макрона, лидеры "Группы семи" провели "углубленную дискуссию" по этому вопросу в субботу вечером. "Мы согласились, что должны действовать, но в полной координации со странами региона", - сказал французский президент.

Президент Бразилии Жаир Болсонару противостоит помощи других государств, называя ее вмешательством во внутренние дела страны.

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Как сообщалось, ЕС угрожает Бразилии отложить соглашение о свободной торговле из-за пожаров в тропических лесах.

Ультраправого президента Бразилии Жаира Болсонару обвиняют в поощрении лесорубов к поджогам и недостаточном использовании ресурсов для борьбы с пожарами. Болсонару взамен обвинил экологические группы в поджогах с целью дискредитации страны.

Районы тропических лесов обычно поджигают, чтобы расчистить место для фермерских хозяйств, особенно для скотоводов. В рамках соглашения о свободной торговле экспортеры говядины получат выгоду от годовой квоты в 99 тысяч тонн, которая будет облагаться по низкому тарифу 7,5%.