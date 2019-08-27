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У Молдові заборонили промови політичного характеру на шкільних лінійках

Вівторок, 27 серпня 2019, 09:47

Міністерство освіти Молдови заборонило на шкільних лінійках, присвячених початку навчального року, виступи політичного характеру.

Відповідну постанову міністерства опублікувала у Facebook глава відомства Ліліана Ніколаеску-Онофрей, повідомляє "Європейська правда".

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"При будь-якому обраному форматі діяльності політичне втручання і виступи не допускаються", - постановило міністерство.

Відомство також порекомендувало провести перший урок, сфокусований на мотивації школярів до навчання.

Крім того, через спеку тривалість лінійки не повинна перевищувати 45 хвилин.

Перший дзвоник у навчальних закладах Молдови відбудеться 1 вересня.

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