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В Молдове запретили речи политического характера на школьных линейках

Вторник, 27 августа 2019, 09:47

Министерство образования Молдовы запретило на школьных линейках, посвященных началу учебного года, выступления политического характера.

Соответствующее постановление министерства опубликовала в Facebook глава ведомства Лилиана Николаеску-Онофрей, сообщает "Европейская правда".

"При любом выбранном формате деятельности политическое вмешательство и выступления не допускаются", - постановило министерство.

Ведомство также порекомендовало провести первый урок, сфокусированный на мотивации школьников к обучению.

Кроме того, из-за жары продолжительность линейки не должна превышать 45 минут.

Первый звонок в учебных заведениях Молдовы пройдет 1 сентября.

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