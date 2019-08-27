В Молдове запретили речи политического характера на школьных линейках
Вторник, 27 августа 2019, 09:47
Министерство образования Молдовы запретило на школьных линейках, посвященных началу учебного года, выступления политического характера.
Соответствующее постановление министерства опубликовала в Facebook глава ведомства Лилиана Николаеску-Онофрей, сообщает "Европейская правда".
"При любом выбранном формате деятельности политическое вмешательство и выступления не допускаются", - постановило министерство.
Ведомство также порекомендовало провести первый урок, сфокусированный на мотивации школьников к обучению.
Кроме того, из-за жары продолжительность линейки не должна превышать 45 минут.
Первый звонок в учебных заведениях Молдовы пройдет 1 сентября.
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