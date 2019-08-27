В Молдове запретили речи политического характера на школьных линейках

Министерство образования Молдовы запретило на школьных линейках, посвященных началу учебного года, выступления политического характера. Соответствующее постановление министерства опубликовала в Facebook глава ведомства Лилиана Николаеску-Онофрей, сообщает "Европейская правда". "При любом выбранном формате деятельности политическое вмешательство и выступления не допускаются", - постановило министерство. Ведомство также порекомендовало провести первый урок, сфокусированный на мотивации школьников к обучению. Кроме того, из-за жары продолжительность линейки не должна превышать 45 минут. Первый звонок в учебных заведениях Молдовы пройдет 1 сентября.

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