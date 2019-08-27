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Трампа закликали тиснути на Польщу через згортання демократії

Вівторок, 27 серпня 2019, 11:40

Десятки колишніх польських послів закликали президента США Дональда Трампа чинити тиск на Польщу, кажучи, що польська демократія перебуває під загрозою.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP, про це йдеться у відкритому листі до Трампа, написаному Конференцією послів Республіки Польщі, організації, до якої входить 41 колишній посол.

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"Пане президенте, ви їдете в країну, де верховенства права більше не дотримуються", - написали дипломати.

Трамп у суботу відвідає Варшаву для участі в церемонії, присвяченій 80-й річниці початку Другої світової війни. У заході також візьмуть участь понад 40 інших світових лідерів. Це буде другий візит Трампа до Польщі, де правий націоналістичний уряд з ентузіазмом вітав його в 2017 році.

Колишні посли пишуть, що за чинної влади "процес зневаги та недотримання Конституції набирає обертів уже кілька років".

"Розподіл влади ліквідовано, незалежна судова система руйнується. Права людини обмежені, і репресії проти політичних опонентів і різних меншин, чи то етнічних, чи релігійних або сексуальних, уряд не тільки толерує, але й надихає", - йдеться у листі.

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"Ваш потужний голос, що закликає до терпимості та взаємної поваги, а також дотримання положень Конституції та інших законів, міг би мати історичне значення", - заявили дипломати Трампу.

Керівна партія Польщі "Право і справедливість" неодноразово відкидала звинувачення в порушенні демократичних норм, відзначаючи, що прийшла до влади в ході вільних виборів і користується схваленням багатьох поляків.

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Трамп Польща
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