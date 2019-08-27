Трампа призвали надавить на Польшу из-за сворачивания демократии

Десятки бывших польских послов призвали президента США Дональда Трампа оказывать давление на Польшу, говоря, что польская демократия находится под угрозой.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP, об этом говорится в открытом письме к Трампу, написанном Конференцией послов Республики Польша – организации, в которую входит 41 бывший посол.

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"Господин президент, вы едете в страну, где верховенство права больше не соблюдается", - написали дипломаты.

Трамп в субботу посетит Варшаву для участия в церемонии, посвященной 80-й годовщине начала Второй мировой войны. В мероприятии также примут участие более 40 других мировых лидеров. Это будет второй визит Трампа в Польшу, где правое националистическое правительство с энтузиазмом приветствовало его в 2017 году.

Бывшие послы пишут, что при действующей власти "процесс пренебрежения и несоблюдения Конституции набирает обороты уже несколько лет".

"Разделение власти ликвидировано, независимая судебная система разрушается. Права человека ограничены, и репрессии против политических оппонентов и различных меньшинств, будь то этнических, или религиозных, или сексуальных, правительство не только терпит, но и вдохновляет", - говорится в письме.

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"Ваш мощный голос, призывающий к терпимости и взаимному уважению, а также соблюдение положений Конституции и других законов, мог бы иметь историческое значение", - заявили дипломаты Трампу.

Правящая партия Польши "Право и справедливость" неоднократно отвергала обвинения в нарушении демократических норм, отмечая, что пришла к власти в ходе свободных выборов и пользуется поддержкой многих поляков.