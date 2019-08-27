Лавров тиснув на ЦАР щодо відкликання визнання Косова - ЗМІ
МЗС Сербії змушує африканські держави відкликати визнання незалежності Косова за допомогою хабарів та тиску з боку Росії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTK Live.
У липні цьогоріч радник сербського міністра закордонних справ Івіци Дачича нібито пропонував міністру закордонних справ Центральноафриканської республіки 200 мільйонів центральноафриканських франків (приблизно $340 тис.) в обмін на лист про відмову від визнання незалежності Косова.
Водночас міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров з цією метою також нібито тиснув на уряд ЦАР - однієї з найбідніших країн світу.
Наприкінці липня Дачич повідомив, що отримав дипломатичну ноту від Центральноафриканської республіки, в якій йшлося про те, що країна не визнає незалежне Косово.
Останнім часом Сербія активізувала зусилля, здебільшого серед африканських країн, з припинення визнання державності Косова.