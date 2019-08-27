Лавров давил на ЦАР по отзыву признания Косово - СМИ

МИД Сербии заставляет африканские государства отозвать признание независимости Косово с помощью взяток и давления со стороны России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство RTK Live.

В июле этого года советник сербского министра иностранных дел Ивицы Дачича якобы предлагал министру иностранных дел Центральноафриканской республики примерно $ 340 тыс. в обмен на письмо об отказе от признания независимости Косово.

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В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также с этой целью якобы оказывал давление на правительство ЦАР - одной из беднейших стран мира.

В конце июля Дачич сообщил, что получил дипломатическую ноту от Центральноафриканской республики, в котором говорилось о том, что страна не признает независимое Косово.

В последнее время Сербия активизировала усилия, в основном среди африканских стран, по прекращению признания государственности Косово.