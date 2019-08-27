Бразилия отказалась от помощи G7 в борьбе с пожарами

Бразилия отказалась от помощи стран G7 для борьбы с лесными пожарами в Амазонии, а высокопоставленный чиновник заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы он занимался "своим домом и своими колониями".

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на France 24.

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"Мы ценим (предложение), но, возможно, эти ресурсы более актуальны для восстановления лесов Европы", - сказал Оникс Лорензони, глава администрации бразильского президента Жаира Болсонару.

На саммите во Франции лидеры G7 договорились учредить фонд в размере 20 млн долларов для борьбы с пожарами в тропических лесах.

"Макрон даже не может избежать пожара в церкви, которая является объектом всемирного наследия. Почему он намерен учить нашу страну?", - сказал он, имея в виду пожар в парижском Нотр-Даме.

Министр по вопросам окружающей среды Бразилии Рикардо Саллес ранее заявил журналистам, что они приветствуют финансирования G7 для борьбы с пожарами. Однако после встречи Болсонару с его министрами правительство Бразилии изменил курс.

Как сообщалось, ЕС угрожает Бразилии отложить соглашение о свободной торговле из-за пожаров в тропических лесах.

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Ультраправого президента Бразилии Жаира Болсонару обвиняют в поощрении лесорубов к поджогам и недостаточном использовании ресурсов для борьбы с пожарами. Болсонару взамен обвинил экологические группы в поджогах с целью дискредитации страны.

Районы тропических лесов обычно поджигают, чтобы расчистить место для фермерских хозяйств, особенно для скотоводов. В рамках соглашения о свободной торговле экспортеры говядины получат выгоду от годовой квоты в 99 тысяч тонн, которая будет облагаться по низкому тарифу 7,5%.