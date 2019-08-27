Визнання незалежності Косова відкликала ще одна країна

Республіка Того стало п'ятнадцятою країною, яка відкликала визнання незалежності Косово.

Про це заявив міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Дачич нагадав, що визнання Косово, оголошене в 2008 році, вже скасовано 15 державами, включаючи Мадагаскар, Суринам, Бурунді і Папуа-Нову Гвінею.

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За словами сербських представників, кількість країн, які вважають Косово незалежною державою, знизилася нижче 100.

Того оголосило про визнання Косово в липні 2014 року, коли міністр закордонних справ країни Роберт Дюссо заявив, що "Ттого присвячує себе лобіюванню та робить все можливе, щоб вплинути на держави, які ще не визнали Косово, щоб визнати його".

Однак Дачич сказав, що це визнання було скасовано дипломатичною нотою, яку він отримав в червні, і вказав, що ще одна африканська держава вирішила анулювати своє визнання.

Косово все ще не є членом ООН, і мета Сербії полягає в тому, щоб перешкодити їй приєднатися до організації.

Дачич сказав, що Сербія продовжить свою кампанію "до тих пір, поки Косово не зрозуміє, що справа ще не закінчена. Наша мета полягає в тому, щоб це число визнань впало нижче половини від загального числа держав-членів ООН".

Нагадаємо, у липні визнання незалежності Косова відкликала Центральноафриканська Республіка