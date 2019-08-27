Признание независимости Косово отозвала еще одна страна

Республика Того стало пятнадцатой страной, отозвавшей признание независимости Косово.

Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Дачич напомнил, что признание Косово, объявленное в 2008 году, уже отменено 15 государствами, включая Мадагаскар, Суринам, Бурунди и Папуа-Новую Гвинею.

По словам сербских представителей, число стран, которые считают Косово независимым государством, снизилось ниже 100.

Того объявило о признании Косово в июле 2014 года, когда министр иностранных дел страны Роберт Дюсси заявил, что "Того посвящает себя лоббированию и делает все возможное, чтобы повлиять на государства, которые еще не признали Косово, чтобы признать его".

Однако Дачич сказал, что это признание было отменено дипломатической нотой, которую он получил в июне, и указал, что еще одно африканское государство решило аннулировать свое признание.

Косово все еще не является членом ООН, и цель Сербии состоит в том, чтобы помешать ей присоединиться к организации.

Дачич сказал, что Сербия продолжит свою кампанию "до тех пор, пока Косово не поймет, что дело еще не закончено. Наша цель состоит в том, чтобы это число признаний упало ниже половины от общего числа государств-членов ООН".