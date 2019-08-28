З'явилися деталі "російського" звернення Макрона

Президент Еммануель Макрон зробив великий акцент на Росії під час своєї щорічної промови перед французькими дипломатами 27 серпня, заявивши послам, що "Європа зникне", якщо не зможе переосмислити свою стратегію щодо Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

На тлі того, як США, Росія та Китай борються за гегемонію у світі, Макрон підкреслив, що Європа може вирішити бути або "меншими союзниками одних чи інших, або взяти участь у грі".

"Ми не можемо відновити Європу без відновлення зв'язку з Росією, інакше Росія стане ближчою до інших держав", - сказав він.

"Деякі наші союзники завжди будуть підштовхувати нас до запровадження більше санкцій, але це не в наших інтересах. Нам потрібно побудувати архітектуру довіри в Європі", - наполягав президент Франції.

Читайте також Зустріч Трампа та Зеленського має відбутися у Варшаві – Болтон

"ВВП Росії еквівалентний ВВП Іспанії, і її населення скорочується. Ви думаєте, хтось зможе так протриматися? Нам потрібно запропонувати цій країні стратегічний варіант, який їй неминуче знадобиться", - сказав він.

Макрон також наголосив на необхідності відновлення "європейського суверенітету".

Президент Франції вважає, що "суверенітет" - це не брудне слово, яке слід залишити екстремістам.

Серед успіхів, досягнутих за трохи більше двох років при владі, президент зазначив питання оборони та безпеки та виділив Європейську оборонну ініціативу.

"Це було табу для Європи, але останнім часом ми досягли великого прогресу", - сказав він. Макрон також підкреслив, що навіть Фінляндія, Естонія та Греція прагнуть бути частиною Європейської оборонної ініціативи, незважаючи на те, що ці країни історично вороже ставляться до ідеї об'єднання європейських сил оборони.

Раніше повідомлялося, що Макрон на зустрічі також зазначив, що "слабкості й помилки" Європи допомогли Росії зміцнити союз з Китаєм і відновити вплив у Сирії, Лівії та по всій Африці.

Макрон і Путін провели двосторонню зустріч напередодні саміту G7, під час якої домовились надати поштовх розв’язанню конфлікту з Україною.

У заяві за підсумками саміту G7 сказано, що саміт у "нормандському форматі" може відбутися найближчими тижнями.