Естонія звітує про зростання середньої зарплати

У другому кварталі 2019 року середня місячна брутто-зарплата склала 1419 євро на місяць, що на 7,4% більше порівняно з тим же періодом торік.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR, такі дані опублікувала статистична служба Естонії.

Середня погодинна брутто-зарплата становила 8,22 євро, що на 9% більше, ніж в цьому ж кварталі 2018 року.

У квітні середня місячна брутто-зарплата склала 1411 євро, в травні - 1400 євро і в червні - 1445 євро. Порівняно з першим кварталом місячна брутто-зарплата зросла на 5,9%. Річне зростання середньої місячної брутто-зарплати було на 0,5 процентних пункта повільнішим, ніж в попередньому кварталі.

Реальна зарплата, що враховується з впливом індексу споживчих цін і вказує на фактичну купівельну спроможність, зросла у другому кварталі на 4,4%. Вона росте в річному порівнянні з другої половини 2011 року.

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За видами діяльності середня місячна брутто-зарплата була найбільш високою в сфері інформації та зв'язку (2390 євро), фінансовій і страховій діяльності (2296 євро) і в енергетиці (1913 євро). Порівняно з 2 кварталом 2018 року середня місячна брутто-зарплата найбільш помітно зросла саме в сфері інших видів послуг, наприклад, індустрії краси, де до цього вона була однією з найнижчих. При цьому в двох сферах діяльності брутто-зарплата знизилася - в сільському господарстві і операціях з нерухомістю.