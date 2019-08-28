Эстония отчитывается о росте средней зарплаты

Во втором квартале 2019 года средняя месячная брутто-зарплата составила 1419 евро в месяц, что на 7,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR, такие данные опубликовала статистическая служба Эстонии.

Средняя почасовая брутто-зарплата составляла 8,22 евро, что на 9% больше, чем в этом же квартале 2018 года.

В апреле средняя месячная брутто-зарплата составила 1411 евро, в мае - 1400 евро и в июне - 1445 евро. По сравнению с первым кварталом месячная брутто-зарплата выросла на 5,9%. Годовой рост средней месячной брутто-зарплаты было на 0,5 процентных пункта медленнее, чем в предыдущем квартале.

Реальная зарплата, которая рассчитывается с влиянием индекса потребительских цен и указывает на фактическую покупательную способность, выросла во втором квартале на 4,4%. Она растет в годовом сравнении со второй половины 2011 года.

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По видам деятельности средняя месячная брутто-зарплата была наиболее высокой в ​​сфере информации и связи (2390 евро), финансовой и страховой деятельности (2296 евро) и в энергетике (1913 евро). По сравнению со II кварталом 2018 года средняя месячная брутто-зарплата наиболее заметно выросла именно в сфере других видов услуг, например индустрии красоты, где до этого она была одной из самых низких. При этом в двух сферах деятельности брутто-зарплата снизилась - в сельском хозяйстве и операциях с недвижимостью.