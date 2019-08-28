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Прем’єр Британії попросить королеву призупинити роботу парламенту – ЗМІ

Середа, 28 серпня 2019, 11:54

Уряд Британії попросить королеву призупинити роботу парламенту, починаючи з середини вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Політичний редактор BBC Лаура Куенсберг стверджує, що цей крок дозволить уряду Бориса Джонсона провести промову королеви - виклад планів уряду - 14 жовтня.

Але це означає, що депутати навряд чи встигнуть прийняти будь-які закони, які могли б перешкодити прем'єр-міністру вивести Британію з ЄС без угоди 31 жовтня.

Ідея призупинення роботи парламенту раніше викликала суперечки, а критики заявили, що це завадить депутатам відіграти свою демократичну роль у процесі Brexit.

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Лаура Куенсберг сказала, що лише невелика кількість міністрів уряду знали про план до його оголошення, і це неминуче викличе величезний скандал.

Британські парламентарі мають повернутися до роботи у вересні.

Раніше повідомлялося, що британські опозиційні партії спробують прийняти закон, який змусить прем'єр-міністра Бориса Джонсона домагатися відстрочки виходу Британії з ЄС і допоможе запобігти виходу без угоди в кінці жовтня.

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