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Премьер Британии попросит королеву приостановить работу парламента – СМИ

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Премьер Британии попросит королеву приостановить работу парламента – СМИ

Среда, 28 августа 2019, 11:54

Правительство Великобритании попросит королеву приостановить работу парламента, начиная с середины сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Политический редактор BBC Лаура Куэнсберг утверждает, что этот шаг позволит правительству Бориса Джонсона провести речь королевы - изложение планов правительства - 14 октября.

Но это означает, что депутаты вряд ли успеют принять любые законы, которые могли бы помешать премьер-министру вывести Британию из ЕС без соглашения 31 октября.

Идея приостановления работы парламента ранее вызвала споры, а критики заявили, что это помешает депутатам сыграть свою демократическую роль в процессе Brexit.

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Лаура Куэнсберг сказала, что только небольшое количество министров правительства знали о плане до объявления, и это неизбежно вызовет огромный скандал.

Британские парламентарии должны вернуться к работе в сентябре.

Ранее сообщалось, что британские оппозиционные партии попытаются принять закон, который заставит премьер-министра Бориса Джонсона добиваться отсрочки выхода Британии из ЕС и поможет предотвратить выход без соглашения в конце октября.

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