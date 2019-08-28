Премьер Британии попросит королеву приостановить работу парламента – СМИ

Правительство Великобритании попросит королеву приостановить работу парламента, начиная с середины сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Политический редактор BBC Лаура Куэнсберг утверждает, что этот шаг позволит правительству Бориса Джонсона провести речь королевы - изложение планов правительства - 14 октября.

Но это означает, что депутаты вряд ли успеют принять любые законы, которые могли бы помешать премьер-министру вывести Британию из ЕС без соглашения 31 октября.

Идея приостановления работы парламента ранее вызвала споры, а критики заявили, что это помешает депутатам сыграть свою демократическую роль в процессе Brexit.

Лаура Куэнсберг сказала, что только небольшое количество министров правительства знали о плане до объявления, и это неизбежно вызовет огромный скандал.

Британские парламентарии должны вернуться к работе в сентябре.

Ранее сообщалось, что британские оппозиционные партии попытаются принять закон, который заставит премьер-министра Бориса Джонсона добиваться отсрочки выхода Британии из ЕС и поможет предотвратить выход без соглашения в конце октября.