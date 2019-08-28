В Конгрессе США призвали Трампа ввести санкции против Анкары из-за С-400

Члены комитета по иностранным делам Палаты представителей США призвали президента Дональда Трампа ввести санкции против Турции за покупку российских систем С-400.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление появилось в Twitter комитета.

"Президент Трамп, вы должны наложить санкции на Турцию за приобретение системы противовоздушной обороны С-400, как того требует закон США. Интересам Турции лучше служит партнерство с США, а не с Кремлем", - говорится в заявлении.

В июле сенаторы от обеих партий в Конгрессе уже призвали Трампа ввести санкции против Турции.

Новое заявление появилось после того, как Россия и Турция заявили, что будут углублять оборонное сотрудничество, а турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

В соответствии с Законом о противодействии противникам Америки США должны наложить на Анкару штрафные санкции за действия по противоракетной обороне. Однако в законе не говорится о том, как быстро президент должен ввести санкции. Кроме того, ситуация осложняется тем, что обе страны являются членами НАТО.

Напомним, Турция 27 августа начала получать вторую партию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.