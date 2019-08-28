Британія: спікер назвав призупинення роботи парламенту конституційним неподобством

Спікер Палати громад Британії Джон Беркоу назвав рішення прем’єра Бориса Джонсона щодо призупинення роботи парламенту "конституційним неподобством".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Цілком очевидно, що мета призупинення полягає в тому, щоб завадити парламенту обговорювати Brexit і виконувати свій обов'язок у формуванні курсу для країни", - сказав Беркоу.

Він стверджує, що у нього немає "жодних контактів з урядом".

"Закриття парламенту було б злочином проти демократичного процесу і прав парламентарів як народних обранців", - наголосив спікер.

"Безумовно, на цьому ранньому етапі свого прем'єрства прем'єр-міністр повинен прагнути до стабілізації, а не підривати свої демократичні повноваження і свою прихильність до парламентської демократії", – заявив він.

Як повідомлялося, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон призупинить роботу парламенту у середині жовтня, щоб не дати депутатам ухвалити будь-які закони, які могли б перешкодити йому вивести країну з ЄС без угоди 31 жовтня.