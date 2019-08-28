Великобритания: спикер назвал приостановление работы парламента конституционным безобразием

Спикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу назвал решение премьера Бориса Джонсона о приостановлении работы парламента "конституционным безобразием".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Совершенно очевидно, что цель приостановления заключается в том, чтобы помешать парламенту обсуждать Brexit и выполнять свой долг в формировании курса для страны", - сказал Беркоу.

Он утверждает, что у него нет "никаких контактов с правительством".

"Закрытие парламента было бы преступлением против демократического процесса и прав парламентариев в этот момент", - отметил спикер.

"Безусловно, на этом раннем этапе своего премьерства премьер-министр должен стремиться к стабилизации, а не подрывать свои демократические полномочия и свою приверженность к парламентской демократии", - заявил он.

Как сообщалось, британский премьер-министр Борис Джонсон приостановит работу парламента в середине октября, чтобы не дать депутатам принять любые законы, которые могли бы помешать ему вывести страну из ЕС без соглашения 31 октября.