Великобритания: спикер назвал приостановление работы парламента конституционным безобразием
Спикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу назвал решение премьера Бориса Джонсона о приостановлении работы парламента "конституционным безобразием".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
"Совершенно очевидно, что цель приостановления заключается в том, чтобы помешать парламенту обсуждать Brexit и выполнять свой долг в формировании курса для страны", - сказал Беркоу.
Он утверждает, что у него нет "никаких контактов с правительством".
"Закрытие парламента было бы преступлением против демократического процесса и прав парламентариев в этот момент", - отметил спикер.
"Безусловно, на этом раннем этапе своего премьерства премьер-министр должен стремиться к стабилизации, а не подрывать свои демократические полномочия и свою приверженность к парламентской демократии", - заявил он.
Как сообщалось, британский премьер-министр Борис Джонсон приостановит работу парламента в середине октября, чтобы не дать депутатам принять любые законы, которые могли бы помешать ему вывести страну из ЕС без соглашения 31 октября.