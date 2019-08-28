Уряд Німеччини схвалив допомогу вугільним регіонам за кілька днів до виборів

Уряд Німеччини підтримав проєкт закону, який спрямовує мільярди євро на фінансову підтримку регіонів, що постраждали від планової відмови від видобутку вугілля. У двох регіонах за кілька днів відбудуться вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Законопроєкт передбачає державну допомогу на загальну суму 40 мільярдів євро протягом наступних 20 років, в основному, для чотирьох федеральних земель, які найбільше постраждають від припинення видобутку вугілля до 2038 року в рамках переходу Німеччини до відновлюваної енергетики за програмою "Energiewende".

У двох федеральних землях, Бранденбург та Саксонія, в неділю проводять регіональні вибори, на яких консерватори канцлера Ангели Меркель та її партнери соціал-демократи змагатимуться із крайньо правою "Альтернативою для Німеччини" (AfD).

Опитування показують, що AfD має рівні шанси на перемогу із соціал-демократами в Бранденбурзі, де СДПН незмінно керувала з моменту возз'єднання Німеччини у 1990 році. У Саксонії ультраправі зовсім трошки відстають від партії Меркель.