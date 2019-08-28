Правительство Германии одобрило помощь угольным регионам за несколько дней до выборов

Правительство Германии поддержало проект закона, который направляет миллиарды евро на финансовую поддержку регионов, пострадавших от планового отказа от добычи угля. В двух регионах через несколько дней состоятся выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Законопроект предусматривает государственную помощь на общую сумму 40 млрд евро в течение следующих 20 лет, в основном для четырех федеральных земель, которые больше всего пострадают от прекращения добычи угля до 2038 года в рамках перехода Германии к возобновляемой энергетике по программе "Energiewende".

В двух федеральных землях, Бранденбург и Саксония, в воскресенье проводят региональные выборы, на которых консерваторы канцлера Ангелы Меркель и ее партнеры социал-демократы будут соревноваться с крайне правой "Альтернативой для Германии" (AfD).

Опросы показывают, что у AfD – равные шансы на победу с социал-демократами в Бранденбурге, где СДПГ неизменно руководил с момента воссоединения Германии в 1990 году. В Саксонии ультраправые немножко отстают от партии Меркель.