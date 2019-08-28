В Кремлі заявили, що про терміни саміту "нормандського формату" поки говорити передчасно

У Кремлі заявили, що президент Росії Владімір Путін є прихильником проведення зустрічі глав країн "нормандського формату", але спочатку треба виконати "домашнє завдання", і про терміни говорити передчасно.

Про це журналістам сказав прес-секретар Путіна Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Путін теж є прихильником цієї зустрічі, але погодьтеся, що для того, щоб глави держав зустрілися і щось почали обговорювати, хтось має цю зустріч підготувати, фундамент для обговорення, хтось має виконати домашню роботу", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи можливе проведення такого саміту в найближчі тижні, як йдеться в комюніке за підсумками зустрічі лідерів країн G7.

За його словами, поки помічники глав держав не зустрілися і не виконали цю домашню роботу, говорити про терміни передчасно.

"Ми схильні дочекатися результатів зустрічі помічників, які мають підготувати зустріч на найвищому рівні", - сказав Пєсков.

При цьому він не уточнив, коли може пройти така підготовча зустріч, хоча "є прикидки".

"Дійсно, є загальне налаштування на те, що треба проводити саміт. Потрібно відновлювати роботу в рамках "нормандської четвірки". Президент Путін говорив, що є прихильником, він також говорив, що потрібно підготувати цю зустріч, щоб вона була результативною", - зазначив Пєсков.

Він наголосив, що результативність зустрічі - в інтересах кожного з чотирьох учасників саміту.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон раніше заявив, що саміт лідерів у "нормандському форматі" відбудеться у вересні.