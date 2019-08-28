В Кремле заявили, что о сроках саммита "нормандского формата" говорить пока преждевременно

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин – сторонник проведения встречи глав стран "нормандского формата", но сначала надо выполнить "домашнее задание", и о сроках говорить преждевременно.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Путин тоже сторонник этой встречи, но согласитесь, что для того чтобы главы государств встретились и что-то начали обсуждать, кто-то должен эту встречу подготовить, фундамент для обсуждения, кто-то должен выполнить домашнюю работу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможно ли проведение такого саммита в ближайшие недели, как говорится в коммюнике по итогам встречи лидеров стран G7.

По его словам, пока помощники глав государств не встретились и не выполнили эту домашнюю работу, говорить о сроках преждевременно.

"Мы склонны дождаться результатов встречи помощников, которые должны подготовить встречу на высшем уровне", - сказал Песков.

При этом он не уточнил, когда может пройти такая подготовительная встреча, хотя "есть прикидки".

"Действительно, есть общий настрой на то, что надо проводить саммит. Нужно восстанавливать работу в рамках" нормандской четверки ". Президент Путин говорил, что является сторонником, он также говорил, что нужно подготовить эту встречу, чтобы она была результативной", - отметил Песков.

Он отметил, что результативность встречи - в интересах каждого из четырех участников саммита.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрона ранее заявил, что саммит лидеров в "нормандском формате" состоится в сентябре.