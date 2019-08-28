Трамп поддержал Джонсона на фоне его предложения приостановить работу парламента ради Brexit

Президент США Дональд Трамп поддержал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и высказал уверенность, что тот сможет удержаться на своем посту.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Лидеру британской Лейбористской партии Джереми Корбину будет очень сложно добиться вотума недоверия новому премьер-министру Борису Джонсону, особенно с учетом того, что Борис - как раз то, что требовалось Великобритании, и он докажет себя прекрасным (премьером - ИФ). Люблю Британию", - написал Трамп.

Would be very hard for Jeremy Corbyn, the leader of Britain’s Labour Party, to seek a no-confidence vote against New Prime Minister Boris Johnson, especially in light of the fact that Boris is exactly what the U.K. has been looking for, & will prove to be “a great one!” Love U.K. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2019

Свое заявление Трамп сделал на фоне того, что Джонсон попросил британскую королеву Елизавету II приостановить работу парламента в период с 9 сентября по 14 октября, чтобы депутаты не смогли помешать ему выйти из ЕС без сделки с Брюсселем. Королева согласилась сделать это.

Лидер лейбористов назвал приостановку работы парламента неприемлемой и пообещал, что парламент после выхода с летних каникул 4 сентября попытается выразить вотум недоверия главе правительства.