Трамп поддержал Джонсона на фоне его предложения приостановить работу парламента ради Brexit

Президент США Дональд Трамп поддержал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и высказал уверенность, что тот сможет удержаться на своем посту.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Лидеру британской Лейбористской партии Джереми Корбину будет очень сложно добиться вотума недоверия новому премьер-министру Борису Джонсону, особенно с учетом того, что Борис - как раз то, что требовалось Великобритании, и он докажет себя прекрасным (премьером - ИФ). Люблю Британию", - написал Трамп.

Would be very hard for Jeremy Corbyn, the leader of Britain’s Labour Party, to seek a no-confidence vote against New Prime Minister Boris Johnson, especially in light of the fact that Boris is exactly what the U.K. has been looking for, & will prove to be “a great one!” Love U.K.